Sie bringt ein Tabu-Thema in die Öffentlichkeit: Christina Applegate (52) spricht in der neuen Folge ihres Podcasts darüber, wie es ist, als erwachsene Frau eine Windel tragen zu müssen. In der aktuellen Episode des "MeSsy Podcast", den sie zusammen mit Jamie-Lynn Sigler (42) hostet, berichtet sie von einer zurückliegenden Virus-Erkrankung, die dafür sorgte, dass sie Windeln tragen musste, da sie ihren Stuhlgang nicht mehr im Griff hatte.

Christina Applegate litt an starkem Durchfall

Ihrer Erzählung zufolge habe die unangenehme Erfahrung damit begonnen, dass sie sich bei einem Freund mit Covid angesteckt habe, was sich zu einer langfristigen Infektion entwickelt habe. Seit die Schauspielerin 2021 öffentlich machte, dass sie an Multipler Sklerose leidet, berichtet sie immer wieder von ihren gesundheitlichen Einschränkungen. Weiter erzählt Applegate im Podcast, dass sie starken Durchfall gehabt habe, von dem ihr schwindlig geworden sei. "Mir war so schlecht, ich konnte nichts essen, ich konnte nichts tun", berichtet sie.

Bei einem Stuhltest sei schließlich das Sapovirus diagnostiziert worden, das für starken Durchfall verantwortlich ist. "Es bricht aus, wenn man die Fäkalien einer anderen Person über die Nahrung aufnimmt", erklärt sie. "Die Fäkalien einer anderen Person sind in meinen Mund gelangt und ich habe sie gegessen." Applegate selbst glaubt, sie habe sich den Virus durch einen Take-Away-Salat aus einem Restaurant eingefangen, in dem sie bereits seit 15 Jahren zu Gast ist. Sie sei "um drei Uhr morgens in einer Lache von Fäkalien aufgewacht".

"Ich trage Windeln"

Dieser Umstand sei in Kombination mit ihrer MS-Erkrankung keine vergnügliche Erfahrung gewesen. "MS um drei Uhr morgens zu haben und zu versuchen, die Bettwäsche zu wechseln, ist nicht lustig. Aber das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, über den wir reden können: Ich trage Windeln", so Applegate.

Diese seien an Erwachsenen keineswegs so süß wie an Babys, erklärt ihre Podcast-Kollegin Sigler daraufhin: "Erwachsenenwindeln sind normalerweise rosa. Und sie haben normalerweise eine Art Schleife oder ein Blumenmuster entlang des Beckenbereichs. Um ehrlich zu sein, haben Christina und ich darüber gesprochen, dass man sich nicht sexy fühlt, wenn man Erwachsenenwindeln anzieht." Man ziehe diese nicht an und fühle sich bereit für den Tag. "Es ist etwas, das man tragen muss, weil der Körper eine Fehlfunktion hat."

Sowohl Applegate als auch Sigler leben mit der Diagnose Multiple Sklerose. Seit März 2024 sprechen sie in ihrem gemeinsamen Podcast über ihre Erfahrungen und das Leben mit der Krankheit.