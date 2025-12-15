Sie bekommt Bayerische Staatsmedaille: Markus Söder empfängt Königin Silvia von Schweden in München

Königin Silvia von Schweden reist nach München: Am 17. Dezember empfängt Ministerpräsident Markus Söder die 81-Jährige mit militärischen Ehren und verleiht ihr die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste. Die beiden verbindet bereits eine besondere Geschichte.

München bekommt königlichen Besuch: Am Mittwoch, den 17. Dezember, empfängt Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) Königin Silvia von Schweden (81) in der bayerischen Landeshauptstadt. Der Anlass ist eine besondere Ehrung - die Monarchin erhält die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste.

Der Empfang fällt standesgemäß aus: Am Max-Joseph-Platz vor der Münchner Residenz wird die Königin laut einer Mitteilung der Bayerischen Staatskanzlei von einer Ehrenkompanie der Bayerischen Gebirgsschützen sowie einer Abordnung der Bayerischen Trachtenverbände begrüßt. Anschließend trägt sich Silvia im Thronsaal des Königs in der Residenz in das Gästebuch der Bayerischen Staatsregierung ein.

Söder und Scharf verleihen die Auszeichnung

Die eigentliche Zeremonie vollziehen Ministerpräsident Söder und Sozialministerin Ulrike Scharf (57, CSU) gemeinsam. Mit der Staatsmedaille würdigt der Freistaat Menschen, die sich in besonderer Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Im Anschluss an die Verleihung lädt Söder zu einem Mittagessen zu Ehren der Königin ins Antiquarium der Münchner Residenz.

Für Söder und Silvia ist es nicht das erste Zusammentreffen. Die beiden kennen sich bereits seit vielen Jahren. Erst im vergangenen Jahr empfing die Königin den bayerischen Ministerpräsidenten während dessen dreitägiger Schweden-Reise im Königsschloss in Stockholm - ein Termin, den Söder damals als "große Ehre" bezeichnete. Tatsächlich ist ein solcher Empfang für einen regionalen Regierungschef durchaus ungewöhnlich.

Silvia und Bayern - eine Verbindung seit 1972

Dass zwischen Königin Silvia und dem Freistaat eine besondere Beziehung besteht, hat historische Gründe. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München lernte die gebürtige Heidelbergerin ihren späteren Ehemann kennen: den schwedischen König Carl XVI. Gustaf (79). Die Sommerspiele waren der Beginn einer Liebesgeschichte, die 1976 in der Hochzeit des Paares mündete.