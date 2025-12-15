Sie bekommt Bayerische Staatsmedaille: Markus Söder empfängt Königin Silvia von Schweden in München

Königin Silvia von Schweden reist nach München: Am 17. Dezember empfängt Ministerpräsident Markus Söder die 81-Jährige mit militärischen Ehren und verleiht ihr die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste. Die beiden verbindet bereits eine besondere Geschichte.
München bekommt königlichen Besuch: Am Mittwoch, den 17. Dezember, empfängt Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) Königin Silvia von Schweden (81) in der bayerischen Landeshauptstadt. Der Anlass ist eine besondere Ehrung - die Monarchin erhält die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste.