Sie bekämpft Krankheit auch mit Humor: Jessie J macht Brustkrebsdiagnose öffentlich und kündigt Auszeit an

Jessie J macht Brustkrebsdiagnose öffentlich und kündigt Auszeit an

Jessie J will sich auch von der Schockdiagnose Brustkrebs nicht ihren Humor rauben lassen.

Jessie J hat ihre Fans mit einer schweren Nachricht geschockt: Die Sängerin ist an Brustkrebs erkrankt. In einem emotionalen Video spricht sie offen über ihre Diagnose und ihren Umgang damit.











Mit ihrer gewohnt direkten Art hat Jessie J (36) ihre Fans über eine schwere Diagnose informiert. In einem emotionalen Instagram-Video enthüllt die britische Sängerin und zweifache Mutter am 3. Juni, dass bei ihr Brustkrebs festgestellt wurde. "Bevor 'No Secrets' herauskam, wurde bei mir ein frühes Brustkrebsstadium diagnostiziert", erklärt sie ihren Followern.