Charlotte Merz (64) begleitet ihren Mann Friedrich Merz (69) zum zweitägigen G7-Gipfel in Kanada. Es ist der erste große Auftritt der Kanzlergattin auf dem internationalen politischen Parkett. Die Richterin erwartet ein buntes Rahmenprogramm.

Kanzlergattin präsentiert sich im grauen Anzug

Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Frau trafen am 15. Juni mittags (Ortszeit) nach rund neun Stunden Flugzeit auf dem Flugplatz in Calgary ein, wo sie unter anderem von der Vertretern der First Nations begrüßt wurden. Seite an Seite stieg das Ehepaar aus dem Flieger. Charlotte Merz trug dabei einen grauen Hosenanzug, einen hellen Gürtel, eine weiße Bluse und beigefarbene Ballerinas.

Von Calgary aus ging es mit dem Hubschrauber weiter zum G7-Tagungsort Kananaskis in den Rocky Mountains, wo sich die Staats- und Regierungschefs der sieben großen westlichen Volkswirtschaften über politische und wirtschaftliche Fragen austauschen. Für den 16. Juni wird dabei auch ein kurzes Treffen von Friedrich Merz mit US-Präsident Donald Trump (79) erwartet.

Wanderung und Gondelfahrt

Der wird übrigens nicht von seiner Frau Melania Trump (55) begleitet. Auch Brigitte Macron und Victoria Starmer fehlen. Wie Charlotte Merz sind hingegen Yoshiko Ishiba, Ehefrau des japanischen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba, und Ursula von der Leyens Ehemann Heiko angereist. Sie nehmen am traditionellen "Begleitprogramm" für die Partner teil. Neben einem Dinner auf Einladung von Diana Fox Carney, der Ehefrau des kanadischen Gastgebers Mark Carney, umfasst dies auch eine Wanderung zu einem Wasserfall in den Rockies, eine Gondelfahrt sowie eine Schokoladenverkostung.

Bisher war sie erst bei zwei Terminen dabei

Seit Friedrich Merz neuer Bundeskanzler ist, reiste er meist ohne seine Gattin: Direkt nach seinem Amtsantritt am 6. Mai hatte er Paris, Warschau und Kiew besucht. Lediglich zur Amtseinführung von Papst Leo XIV. (69) am 18. Mai in Rom wurde er von seiner Frau als Teil der deutschen Delegation begleitet. Zudem war sie bei einem Dinner zu Ehren des Präsidenten von Israel im Schloss Bellevue an seiner Seite zu sehen.

Charlotte Merz ist Direktorin des Amtsgerichts Arnsberg und möchte ihren Beruf auch als Kanzlergattin weiter ausüben. Deshalb gehen politische Beobachter davon aus, dass sie ihren Mann nur zu ausgewählten Terminen begleiten wird.