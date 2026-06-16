Sie begleitet ihn im Herzen: Heidi Klum unterstützt Tom Kaulitz als WM-Fan-Experten aus der Ferne

Tom Kaulitz hat derzeit als Fan-Experte von MagentaTV bei der FIFA WM 2026 eine spannende, neue Aufgabe. Ehefrau Heidi Klum verriet nun, dass sie ihn dabei aus der Ferne unterstützt. Zudem gab sie weitere private Einblicke.

Heidi Klum (53) wird nicht vor Ort bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei sein, wenn Tom Kaulitz (36) als Fan-Experte bei MagentaTV im Einsatz ist. Wie sie in einer Instagram-Fragerunde in der Nacht zu Dienstag enthüllte, werde sie ihn aber "im Herzen ja" begleiten. Diese Aussage unterstrich sie noch mit mehreren roten Herzen, die sie zu einem Foto ihres Mannes im Deutschland-Trikot hinzufügte.

Zudem betonte sie, dass sie ihm im Fernsehen zuschaue: "Ja klaro." Der Tokio-Hotel-Musiker ist leidenschaftlicher Fußballfan, und hat auch seine Gattin in den vergangenen Jahren dazu gebracht, mit ihm schon die ein oder andere Partie anzuschauen. Auf die Frage, ob es ihr gefalle, Fußball zu gucken, antwortete Klum: "Wenn Tom da ist, ja."

Klare Aussage zur Abnehmspritze

Daneben gab das Model noch preis, wann die Dreharbeiten für die nächste Staffel ihrer ProSieben-Castingshow "Germany's next Topmodel" starten: im September. Ende Mai war bestätigt worden, dass "GNTM" eine 22. Staffel bekommt, die 2027 ausgestrahlt wird. Alle interessierten ab 18 Jahren können sich bewerben.

Und auch einige private Details verriet die vierfache Mutter noch in ihrer neuen Fragerunde. Sie benutze kein Deodorant, als ihr Lieblingsgetränk nannte sie "kalte Milch". Ihr erstes Auto war ein DAF. Zum Thema Abnehmspritze hatte sie ein knappe, aber deutliche Antwort. Ob sie eine nehmen würde, um schlanker zu werden, beantworte sie mit einem "absolut nein".