Sie begleitet ihn im Herzen: Heidi Klum unterstützt Tom Kaulitz als WM-Fan-Experten aus der Ferne

Tom Kaulitz hat derzeit als Fan-Experte von MagentaTV bei der FIFA WM 2026 eine spannende, neue Aufgabe. Ehefrau Heidi Klum verriet nun, dass sie ihn dabei aus der Ferne unterstützt. Zudem gab sie weitere private Einblicke.
Heidi Klum (53) wird nicht vor Ort bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei sein, wenn Tom Kaulitz (36) als Fan-Experte bei MagentaTV im Einsatz ist. Wie sie in einer Instagram-Fragerunde in der Nacht zu Dienstag enthüllte, werde sie ihn aber "im Herzen ja" begleiten. Diese Aussage unterstrich sie noch mit mehreren roten Herzen, die sie zu einem Foto ihres Mannes im Deutschland-Trikot hinzufügte.