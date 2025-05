Sie begegneten sich: Prinz William: Süße Glückwünsche für 100-Jährige

Mit einem herzlichen Beitrag auf Instagram gratuliert Prinz William (42) einer Dame zu ihrem 100. Geburtstag. Der britische Thronfolger teilte am Donnerstag über den gemeinsamen Account mit Ehefrau Prinzessin Kate (43) mehrere Fotos und Videos, die ihn zusammen mit der Jubilarin Christina Charlton zeigen. "Alles Gute zum 100. Geburtstag, Chris!", heißt es dazu.

"Es war mir eine Freude, Christina Charlton bei einem jüngsten Besuch im Deidre Knight Centre in Forfar, Angus, kennenzulernen", schreibt William weiter. Die Bilder stammen demnach aus einem Pflegeheim in einer Kleinstadt in der schottischen Grafschaft Angus. Das hatte William im vergangenen Februar besucht, wie ein Beitrag der Einrichtung auf Facebook zeigt.

Strahlende Bilder aus dem Pflegeheim

Auf den Aufnahmen sitzt William unter anderem strahlend neben Charlton, lacht mit ihr und hält ihre Hand. Außerdem zeigt der Post aktuelle Bilder, auf denen das Geburtstagskind mit einer Krone, Luftballons, Plakaten und einer Schärpe mit der Aufschrift "100 und fabelhaft" zu sehen ist. Auf einem weiteren Bild hält sie ihr Geschenk in der Hand: eine übergroße Karte, auf der das lachende Foto von ihr mit Prinz William abgedruckt ist.

"Wir hoffen, ihr hattet einen wunderschönen Tag!", ergänzt William den Beitrag und nutzt die Gelegenheit auch, um allen Mitarbeitenden des Hauses für ihren täglichen, hingebungsvollen Einsatz zu danken.

William war gerade erst in Schottland

Auch wenn die Fotos aus dem Pflegeheim bereits drei Monate alt sind, ist Williams jüngster Besuch in Schottland erst einen Tag her. Vom 29. bis 30. April reiste er gemeinsam mit seiner Frau Prinzessin Kate auf die Inseln Mull und Iona. Dort besuchten sie im Zeichen der Krone unter anderem ein Gemeindezentrum, einen Handwerkermarkt und einen Bauernhof. Mit diesem Aufenthalt in Schottland fiel auch ihr 14. Hochzeitstag zusammen.