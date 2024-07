Sie bedankt sich für die Unterstützung: Heinz Hoenigs Ehefrau Annika gibt die Hoffnung nicht auf

1 Heinz Hoenig und Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig Anfang des Jahres 2024 im Rahmen seiner Teilnahme am RTL-Format "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" am Flughafen. Foto: imago/STAR-MEDIA

Heinz Hoenig liegt seit über zwei Monaten in einer Berliner Klinik und wartet auf einen Eingriff an der Aorta. Durch seinen Krankenhausaufenthalt entstehen hohe Kosten für den Schauspieler, der nicht krankenversichert ist. In seinem Namen bedankt sich Ehefrau Annika nun bei allen Unterstützern.











Seine Familie gibt die Hoffnung nicht auf, dass Heinz Hoenig (72) bald wieder mit nach Hause kommen kann. Wie seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) in einem Gespräch mit der "Bild"-Zeitung verraten hat, gibt es derzeit einen kleinen Lichtblick im Gesundheitsdrama um ihren Mann, der seit knapp 100 Tagen in einer Berliner Klinik auf der Intensivstation liegt: "Heinz ist wach und voll orientiert. Gerade wird er von der Beatmung entwöhnt", so die 39-Jährige, mit der der Schauspieler zwei kleine Kinder hat. Diese Entwöhnung sei "ein längerer Prozess, bei dem man nicht sagen kann, wie lange er dauern wird. Und erst danach folgen die nächsten Schritte, auch hinsichtlich der Aorta-OP."