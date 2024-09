Ohne öffentliches Aufsehen hat Prinzessin Kate eine Ballett-Vorführung in London besucht. Im Anschluss verrät sie in den sozialen Medien, wie groß ihre Freude darüber war.

Prinzessin Kate (42) hat sich offenbar unbemerkt von der Öffentlichkeit einen Ausflug zum Ballett gegönnt. Wie das "People"-Magazin berichtet, besuchte die 42-Jährige angeblich privat eine Matinee-Vorstellung von "Giselle", aufgeführt vom "English National Ballet" im Sadler's Wells Theater in London.

Auf X bedankte sich die 42-Jährige, die vor zwei Wochen ihre Chemotherapie abgeschlossen hat, für die Darbietung: "Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an @ENBallet und @Sadlers_Wells für die wunderbar kraftvolle, bewegende und inspirierende Aufführung von Akram Khans Giselle. Kreativität vom Feinsten", schrieb die Prinzessin von Wales und postete ein Foto der Tänzer auf der Bühne. Sie schloss den Beitrag mit "C", der Abkürzung ihres vollen Namens Catherine, um auszudrücken, dass die Nachricht direkt von ihr kommt.

Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (42) gilt als ein großer Fan des Balletts. Sie soll auch ihre Tochter Prinzessin Charlotte (9) in der Vergangenheit privat zu Aufführungen mitgenommen haben.

Prinzessin Kate hat wieder mit der Arbeit angefangen

Für Prinzessin Kate könnte der Ausflug zu der Ballett-Aufführung ein weiterer Schritt zurück in die Normalität gewesen sein. Sie hatte im März bekannt gegeben, dass sie sich einer Krebsbehandlung unterziehen muss. Am 9. September verkündete sie dann in einer Videobotschaft, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen hat. Anschließend hat sie vereinzelt wieder an Arbeitstreffen im Palast teilgenommen.

In den kommenden Monaten wolle Prinzessin Kate "einige weitere öffentliche Auftritte absolvieren", sollte ihr das möglich sein, wie sie außerdem erklärte. Sie könnte britischen Medienberichten zufolge möglicherweise an einem Gedenkgottesdienst teilnehmen, der am 10. November stattfindet, sowie anschließend an einem Weihnachtskonzert.