Sie arbeitete auch mit Martin Scorsese: Star Wars: Mark Hamill trauert um gute Freundin Marcia Lucas
Mark Hamill trauert um eine gute Freundin.

"Star Wars"-Ikone Mark Hamill hat auf Instagram Abschied von Marcia Lucas genommen. Die oscarprämierte Cutterin des Kultfilms starb am 27. Mai im Alter von 80 Jahren an Krebs.

Mark Hamill (74) nimmt Abschied von Marcia Lucas. Die Cutterin, die mit ihrem Schnitt aus dem ersten "Star Wars"-Film ein Meisterwerk gemacht hat, starb am 27. Mai in Rancho Mirage, Kalifornien. Sie wurde 80 Jahre alt. Die Todesursache war metastasierter Krebs, wie der Familienanwalt Deidre Von Rock dem Branchenblatt "Deadline" zufolge in einem Statement mitteilte.

 

Zu den Ersten, die öffentlich Abschied nahmen, gehörte Mark Hamill. Der "Star Wars"-Schauspieler, der als Luke Skywalker weltberühmt wurde, meldete sich auf Instagram zu Wort. "Marilou und ich sind zutiefst traurig über den Verlust unserer langjährigen Freundin Marcia", schrieb Hamill, der den Post gemeinsam mit seiner Frau verfasste.

Er fügte hinzu: "Sie war nicht nur eine begabte, innovative Künstlerin, sondern auch ein durch und durch liebenswerter Mensch. Klug, witzig und einfach eine Freude, mit ihr zusammen zu sein. Wir werden sie immer vermissen." Mehr als 150 Kommentare sammelten sich binnen weniger Stunden unter dem Beitrag.

Oscar für den Schnitt

Marcia Lucas hatte maßgeblichen Anteil daran, dass "Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung" 1977 zu jenem Kinoereignis wurde, das Hollywood für immer veränderte. Gemeinsam mit Paul Hirsch und Richard Chew erhielt sie den Academy Award für den besten Schnitt - einer von insgesamt sechs Oscars, die der Film in jenem Jahr gewann.

Begonnen hatte ihre Laufbahn als Filmarchivarin. Doch der Weg in den Schneideraum ließ nicht lange auf sich warten. Ihr Spielfilmdebüt als Editorin gab sie 1973 mit "American Graffiti", für das sie eine Oscar-Nominierung erhielt. Regie führte damals ihr späterer Ehemann George Lucas, den sie 1969 geheiratet hatte. Der kommerzielle Erfolg dieses Films ebnete George Lucas erst den Weg zu "Star Wars" - ein Detail, das zeigt, wie eng die Karrieren der beiden verwoben waren.

Eine Handschrift, die Hollywood prägte

Marcia Lucas arbeitete aber nicht nur mit ihrem Ex-Mann. Martin Scorsese holte sie als "Supervising Editor" für "Taxi Driver" (1976) und "New York, New York" (1977), außerdem schnitt sie für ihn "Alice lebt hier nicht mehr" (1976). Francis Ford Coppola und Haskell Wexler zählten ebenfalls zu den Regisseuren, mit denen sie früh zusammenarbeitete. Ihre Handschrift fand sich in einigen der prägendsten Filme der 1970er-Jahre.

Marcia Lucas wurde am 4. Oktober 1945 als Martha Griffin in Modesto, Kalifornien, geboren - ausgerechnet in der Stadt, in der "American Graffiti" spielt. Sie und George Lucas ließen sich 1983 scheiden, im selben Jahr, in dem ihr letzter gemeinsamer Film erschien: "Die Rückkehr der Jedi-Ritter". Sie hinterlässt ihre Töchter Amanda Lucas und Amy Soper und drei Enkelkinder.

 