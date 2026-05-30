Mark Hamill (74) nimmt Abschied von Marcia Lucas. Die Cutterin, die mit ihrem Schnitt aus dem ersten "Star Wars"-Film ein Meisterwerk gemacht hat, starb am 27. Mai in Rancho Mirage, Kalifornien. Sie wurde 80 Jahre alt. Die Todesursache war metastasierter Krebs, wie der Familienanwalt Deidre Von Rock dem Branchenblatt "Deadline" zufolge in einem Statement mitteilte.