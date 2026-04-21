Sichtung bei Leonberg-Gebersheim: „Absoluter Glücksfall“ – Warum dieser Fasan in Leonberg so besonders ist

Ein Spaziergänger entdeckte einen prächtigen Fasan nahe Leonberg-Gebersheim. Was den Anblick so einzigartig macht, erklärt ein Experte der Region.
Der Kopf in schillerndem Dunkelgrün, die Partie um die Augen in strahlendem Rot. Der Körper durchläuft in rötlichem Braun mit schwarzen und weißen Akzenten viele unterschiedliche Muster, die Schwanzfedern sind ebenso prächtig. Kurzum: So ein Fasan – in diesem Fall der Hahn – ist ein durchaus bemerkenswerter Vogel. Erst recht, wenn er rund um Leonberg auftaucht, wo er eigentlich so gar nicht heimisch ist.