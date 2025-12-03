Der ARD-Krimi "Schattenmord - Unter Feinden" mit Dani Levy zeigt jüdisches Leben in Deutschland so authentisch wie selten im deutschen Fernsehen. Die Dreharbeiten begannen nur vier Tage nach dem 7. Oktober 2023 - unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen.
Am 3. Dezember zeigt das Erste um 20:15 Uhr einen Krimi, der unter ganz besonderen Umständen entstand. "Schattenmord - Unter Feinden" erzählt von einer jungen Kommissarin und eines Rabbiners, die gemeinsam einen Mordfall aufklären. Dani Levy (68) übernimmt in dem 88-minütigen Film eine tragende Nebenrolle als Oberstaatsanwalt Frank Leuw.