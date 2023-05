10 Ein Mann radelt durch ein Windspiel in Vaihingen/Enz. Durch das Sicherheitstraining sollen die Teilnehmer ein besseres Gefühl für Pedelecs bekommen. Foto:

Handzeichen, Schulterblick, Vollbremsung: Das Fahren mit dem Elektrofahrrad will gelernt sein – wie die Polizei zu ihrem Leidwesen weiß. Sie bietet zusammen mit der Verkehrswacht Vaihingen Sicherheitstrainings an.









Vaihingen/Enz - Die Fahrspur wird schmaler und schmaler. Günther Bauknecht tritt in die Pedale, hält den Lenker gerade. „Blick nach vorne“, ruft Jochen Weng von der Verkehrswacht in Vaihingen. Kurz darauf hat Bauknecht die Engstelle passiert. „Gar nicht so einfach“, sagt der 74-Jährige, nachdem er sein Fahrrad abgestellt hat. Der Sersheimer nimmt mit zwölf weiteren Männern und Frauen an einem Sicherheitstraining für Pedelec- und E-Bike-Fahrer teil, das die Verkehrswacht in Vaihingen an der Enz in Kooperation mit der Polizei anbietet. Nachdem die Teilnehmer die Fahrbahnverengung hinter sich gelassen haben, versuchen sie sich an der zweiten Übung im Parcours, einem Slalom.