Sicherheitsrisiko in Waiblingen: Langer Streit um marode Schmidener Straße – Jetzt gibt es einen Kompromiss

Die marode Schmidener Straße in Waiblingen ist laut Stadt ein Sicherheitsproblem. Um die Sanierung für drei Millionen Euro zu stemmen, schlägt die Verwaltung einen Kompromiss vor.
Die Schmidener Straße, eine wichtige Zufahrt ins Zentrum von Waiblingen (Rems-Murr-Kreis), würden viele beim Befahren selbst mit verbundenen Augen erkennen. Die zahlreichen Unebenheiten, Schlaglöcher und Bodenwellen sind nervig für Autofahrer und teils gefährlich für Radler. Die Sanierung und Neugestaltung der Straße ist seit mehr als zehn Jahren ein Thema im Waiblinger Gemeinderat. Nach jahrelangem Debattieren und Ringen um gute Lösungen, auch unter Beteiligung der Bürgerschaft, sah es im Frühjahr 2025 so aus, als könnte es nun endlich konkret vorangehen.