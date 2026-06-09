Der Stuttgarter Autohersteller muss in Deutschland rund 2700 Fahrzeuge zurückrufen. Grund: Die Schrauben an den Rädern sind nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen worden.
Von A-Klasse bis EQS: Der Stuttgarter Automobilhersteller Mercedes-Benz muss deutschlandweit 2712 Autos zurückrufen, weil die Schrauben an den Rädern lose sein könnten. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts wurden bei etlichen Modellen des Stuttgarter Automobilherstellers die Radschrauben „nicht mit dem vorgesehenen Drehmoment angezogen“.