Sicherheitslücke bei dm: Stuttgarter Influencerin werden Nacktfotos geklaut

Influencerin Kim Hoss aus Stuttgart wollte nur ein paar Fotos bei der Drogeriekette dm entwickeln lassen, dann der Schock – zwei intime Bilder sind vermutlich in fremde Hände geraten.
Was für viele Routine ist, endete für die Stuttgarterin Kim Hoss in einer bösen Überraschung. Die junge Frau hatte einen analogen Film bei einer dm-Filiale entwickeln lassen, später holt ihr Freund die Abzüge ab. Erst zwei Tage danach bemerkt sie beim Blick auf die digitale Übersicht der Bilder – zwei Fotos fehlen. Über einen QR-Code lassen sich die Fotos online abrufen, die gedruckten Originale sind allerdings nicht mehr im Umschlag.