1 Wolodymyr Selenskyj (r), Präsident der Ukraine, und Boris Pistorius (SPD), Verteidigungsminister, vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. Foto: Sven Hoppe/dpa/Sven Hoppe

Verteidigungsminister Pistorius sieht in der Sicherheitspolitik klare Zeichen für Entspannung zwischen Europa und den USA – und betont die Bedeutung gemeinsamer Verantwortung.











Link kopiert



Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht nach dem ersten Tag der Sicherheitskonferenz Zeichen für eine Entspannung im transatlantischen Verhältnis. „Der Pulverdampf hat sich gelegt. Man sieht auf beiden Seiten wieder klarer“, sagte Pistorius der Deutschen Presse-Agentur in München. Er machte in den USA und Europa eine wechselseitige Anerkennung aus für das, was im Bündnis gemeinschaftlich geleistet werden müsse.