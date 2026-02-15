Sicherheitskonferenz in München: Die zwei Seiten von Amerika

Das prägende Thema der Münchner Sicherheitskonferenz war das Verhältnis der Europäer zu den USA. Auch in der Ära Donald Trump ist das vielschichtiger als man oft denkt.
Als Marco Rubio redet, geht ein „Seufzer der Erleichterung“ durchs Publik. So jedenfalls nahm Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz die Stimmung im Saal des Bayerischen Hofs war. Tatsächlich gab es viele Dinge, die der US-Außenminister benannte, die den Europäern Mut machen. „Unser Schicksal wird immer mit eurem verflochten sein“, sagte Rubio etwa. Es folgte erleichterter Applaus.