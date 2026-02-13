Bahn-Beschäftigte besser vor Übergriffen schützen - dazu beraten der Verkehrsminister, die Bahnchefin, Verbände und Gewerkschaften. Eine erste konkrete Maßnahme: mehr Bodycams.
Bahnchefin Evelyn Palla will noch in diesem Jahr alle Bahnbeschäftigten mit Kundenkontakt auch im Fernverkehr sowie an den Bahnhöfen auf freiwilliger Basis mit Bodycams ausstatten. Das ist eine der Sofortmaßnahmen zum Schutz der Bahnbeschäftigten, die Palla auf einem von ihr einberufenen Sicherheitsgipfel in Berlin gemacht hat, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Bahn verwies auf Nachfrage der dpa auf eine Pressekonferenz am Nachmittag.