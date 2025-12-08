Sicherheitsdebatte um Royals: Prinz Harrys Polizeischutz in Großbritannien wird neu geprüft

Nach dem verlorenen Rechtsstreit um Prinz Harrys Polizeischutz scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen. Berichten zufolge prüft das britische Innenministerium derzeit erneut, ob er bei Heimatbesuchen Anspruch auf vollen Sicherheitsstatus hat.
Die Debatte um einen angemessenen Schutz für Prinz Harry (41) bei seinen Besuchen im Vereinigten Königreich geht in eine neue Runde: Das britische Innenministerium will die Sicherheitsvorkehrungen offenbar erneut prüfen. Wie Quellen der BBC bestätigen, wird derzeit evaluiert, ob dem Herzog von Sussex trotz seines Rücktritts als arbeitendes Mitglied der britischen Königsfamilie automatisch voller Polizeischutz gewährt werden sollte.