Sicherheit: Trump will weiter unter freiem Himmel Wahlkampf machen

Trump will weiter unter freiem Himmel Wahlkampf machen

1 Die Rede- und Versammlungsfreiheit dürfe von nichts und niemandem eingeschränkt werden, teilt Trump mit. Foto: Gene J. Puskar/AP/dpa

Vor zwei Wochen passierte das Attentat: Ein Schütze feuerte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler auf Trump. Der Republikaner will aber weiterhin bei Kundgebungen im Freien auftreten.











Link kopiert



Washington - Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump will trotz der Debatte über seine Sicherheit im US-Wahlkampf weiterhin Kundgebungen unter freiem Himmel abhalten. Der Secret Service habe sich bereiterklärt, seinen Schutz erheblich zu verstärken, schrieb Trump aus seiner Online-Plattform Truth Social. Die Personenschützer seien "sehr gut in der Lage, dies zu tun". Die Rede- und Versammlungsfreiheit dürfe durch nichts und niemandem gestoppt oder eingeschränkt werden.