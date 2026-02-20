Sicherheit: Streit um „Bio-Finnen“ als Taxifahrer

„Echte Finnen” als Fahrer bietet ein Taxi-Unternehmen in Helsinki an. Das Angebot kommt bei Kunden gut an, weniger gut bei der Antidiskriminierungsstelle.
„Du musst nicht erklären, wohin Du fährst, Du musst Dich nicht fürchten.“ So reagierten die Kunden, erzählt gegenüber dem Fernsehsender „Yle“ einer der Taxifahrer. Er erwägt, sich mit anderen „biofinnischen“ Taxifahrer zusammen zu tun, um so diesen Vorteil auszubauen. Dieses Vorhaben sei „eine rechtswidrige Diskriminierung aufgrund von Ethnizität und Herkunft“, sagt Robin Harms, Sprecher der finnischen Antidiskriminierungsbehörde, zu dem Angebot des finnischen Taxi-Unternehmens.