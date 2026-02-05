Das Sicherheitsgefühl vieler Esslinger hat zuletzt gelitten. Um exponierte Orte wie den Bahnhofsvorplatz sicherer zu machen, wird über Videoüberwachung diskutiert.
Die CDU-Gemeinderatsfraktion möchte die Sicherheit im Esslinger Stadtgebiet stärken und dabei auch verstärkt mögliche Brennpunkte per Video überwachen lassen. Bestärkt sehen sich die Christdemokraten durch jüngste Äußerungen von OB Matthias Klopfer, der in überregionalen Medien beklagt hatte, dass das Sicherheitsgefühl gerade von Frauen sehr gelitten habe. Unter solchen Vorzeichen möchte die CDU von der Stadt wissen, welche Bereiche in Esslingen sich für eine Videoüberwachung anbieten würden und weshalb die Stadt dort bisher noch nicht aktiv geworden ist.