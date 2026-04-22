Sicherheit in Zügen: Getöteter Zugbegleiter – Bahn testet Doppelbesetzung

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter im Februar probiert DB Regio Mitte erstmals Doppelbesetzungen im Zug aus. Was Mitarbeiter schon nach einer Woche berichten.
Mainz/Frankfurt - Rund zweieinhalb Monate nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in einem Regionalzug in der Westpfalz testet die Bahn beim Personal jetzt die Doppelbesetzung. Kundenbetreuer seien seit 13. April in zahlreichen Zügen von DB Regio Mitte erstmals zu zweit unterwegs, teilte die Bahn mit. Die Doppelbesetzung solle für mehr Sicherheit im Zug sorgen.