Sicherheit in Stuttgart-Mitte und Zuffenhausen: „Wir brauchen Taten und mehr Polizeipräsenz“

Sicherheit in Stuttgart-Mitte und Zuffenhausen

1 Demos, Straftaten, Polizeieinsätze – nicht wenige Menschen verbinden solche Bilder besonders mit der Stuttgarter Innenstadt. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Wie sicher ist Stuttgart? Eine Befragung der Bevölkerung bringt interessante Ergebnisse. Teilnehmende und Kriminologen leiten daraus Empfehlungen ab – vor allem für die Innenstadt und Zuffenhausen. Was sagt man dort dazu?











Link kopiert



Klettpassage, Leonhardsviertel, Eckensee – die Liste der Orte, an denen sich Menschen in Stuttgart oft nicht wohl fühlen, ließe sich noch fortsetzen. In den vergangenen Jahren und spätestens seit der Krawallnacht im Sommer 2020 hat sich die Landeshauptstadt bundesweit einen zweifelhaften Ruf erworben.