1 Viele Befragte wünschen sich Streifen, die zu Fuß in den Stadtteilen unterwegs sind. Foto: dpa/Marijan Murat

Ob es um Raser, nicht angeleinte Hunde oder randalierende Jugendliche geht. Viele Anwohner, das zeigt unsere nicht repräsentative Umfrage Heimat-Check, wünschen sich mehr Polizeipräsenz. Das Sicherheitsgefühl wird merklich auch von der Zuwanderung beeinflusst.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wie ist das Sicherheitsempfinden in Stuttgarts Stadtbezirken? Egal, ob man Anwohner in Heslach, im Neckartal oder am Feuersee befragt, ein Wunsch taucht in unserer nicht repräsentativen Umfrage Heimat-Check immer wieder auf: mehr Polizeipräsenz. Auffällig: Die Anforderungen an die Streifen sind sehr unterschiedlich. Generell fühlen sich die Menschen in Möhringen am sichersten. Auch auf den Plätzen zwei bis fünf liegen die Werte noch sehr eng beieinander. Zuffenhausen ist mit 4,82 Punkten am Ende der Rangliste zu finden.