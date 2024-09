Sicherheit in Stuttgart

1 Das fehlende Licht machte den Wirtsleuten Angst – jetzt tut es wieder. Foto: /Bohm

Die Bohms müssen während ihres Urlaubs erleben, wie ein Eindringling in ihr Lokal geht. Als sie zurückkommen, sind sie noch mehr verunsichert: Die Straßenbeleuchtung ist aus. Doch es tut sich was in Weilimdorf.











Die Bohms waren bis vor kurzem im Urlaub, aber so ganz abschalten konnten sie nicht. Denn zuhause in ihrem Lokal in Weilimdorf war wesentlich mehr Leben, als ihnen recht sein konnte. Eigentlich hatte auch der Fasanengarten Pause. Doch des Nachts war dort trotzdem jemand unterwegs. Die Videokamera hat es eingefangen: Ein Mann auf Inlinern mit Rucksack rollt völlig stressfrei durch den Thekenbereich im Freien, macht mal den Kühlschrank auf, schaut hier, schaut da. Das Video bekamen die Bohms fern der Heimat aufs Handy – die moderne Technik macht es möglich. Wieder zuhause wartete gleich die nächste Aufregung: Denn die Stadt hat während ihrer Abwesenheit die Laternen am Parkplatz ausschalten lassen – was das Sicherheitsempfinden der Familie Bohm, der Gäste und der Mitarbeitenden erheblich beeinflusste. Der Bezirksvorsteher musste eingreifen.