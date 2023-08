Sicherheit in Stuttgart

Stuttgart - Nach der Amokfahrt von Trier stellt sich die Frage, wie sicher man auf Stuttgarts Straßen vor ähnlichen Anschlägen ist. „100 Prozent Sicherheit gibt es nie, aber wir haben in der Stadt viel getan, um solche Taten zu verhindern“, sagt Gregor Belgardt vom Referat Sicherheit der Stadt. Die Plätze, auf denen Großveranstaltungen stattfinden, können bei Gefahr schnell mit Pollern abgesperrt werden. Am Schlossplatz, an der Stiftstraße, auf der König- und der Bolzstraße sind die Sperren schon vorhanden.