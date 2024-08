Sicherheit in Stuttgart nach Solingen-Anschlag: Maßnahmen verschärft – Das Weindorf wird zur Waffenverbotszone

1 Der Aufbau für das Stuttgarter Weindorf ist in vollem Gange. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Stadt Stuttgart und der Veranstalter reagieren mit einem Messerverbot während der Öffnungszeiten des Weindorfs auf den Anschlag in Solingen. Die Polizei wird Präsenz zeigen und kontrollieren.











Es sind knapp 400 Kilometer von Solingen nach Stuttgart. Die Erschütterungen des Anschlags reichen allerdings bis nach Württemberg. Am Mittwoch beginnt um 11.30 Uhr das Stuttgarter Weindorf. Und dem Veranstalter, dem Bürgerverein Pro Stuttgart, und der Stadt war umgehend klar, dass sie reagieren müssen. Das haben sie getan: Die bereits bestehende Waffenverbotszone in der Innenstadt wird ausgeweitet. Das sagte Albrecht Stadler, der Leiter des Bereichs Sicherheit und Ordnung des städtischen Amts für öffentliche Ordnung, am Montag. Bislang darf man am Wochenende und vor Feiertagen zwischen 20 und 6 Uhr in weiten Teilen der Innenstadt keine Messer mit einer Klingenlänge von mehr als vier Zentimeter mitführen.