1 Auch am Mittwoch soll es im Stadion und drumherum sicher sein. Foto: AFP/DAMIEN MEYER

Der Mittwoch wird der bislang größte Polizeieinsatz in Stuttgart bei dieser EM – und ein herausfordernder. Woran liegt das?











Link kopiert



Bis zu 2500 Polizistinnen und Polizisten hat der Chef der Stuttgarter Polizei als die höchste Zahl genannt, die an einem Spieltag in Stuttgart bei der EM 2024 im Einsatz sein könnten. Diese Ankündigung von zwei Wochen vor dem Auftakt könnte nun eintreffen. Denn am Mittwoch steht ein Hochrisikospiel auf dem Plan: In Stuttgart trifft die deutsche Nationalelf auf die ungarische Mannschaft. Neben vielen normalen und friedlichen Fans geht die Polizei auch vom Auftauchen der „Carpathian Brigade“, einer gewaltbereiten Hooligangruppe, aus. Am Dienstagabend kamen die ersten ungarischen Fans in die Stadt: Sie sangen und tranken Bier, während sie mit anderen Fans aus vielen Ländern auf den Straßen feierten nach dem Sieg der Türkei.