Ludwigsburgs OB Matthias Knecht spricht mit Anwohnern über die Situation auf dem Solitudeplatz. Einige verlangen, dass die Bänke auf dem sogenannten Problemplatz abmontiert werden.
Damit hatte weder Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht noch die versammelten Teilnehmer des Vor-Ort-Termins gerechnet: Gerade als Polizeivertreter Thomas Reimold darüber spricht, wie die neue Beleuchtung die Sicherheit auf dem Solitudeplatz verbessern soll, schleicht sich ein Mann in den Kreis, der sich dort gebildet hat.