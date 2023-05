Sicherheit in Ludwigsburg

1 Die meisten Leute wollen auf dem Akademiehof nur friedlich zusammenkommen. Aber oft sind die Partys dort ausgeartet. Künftig soll dann mit Flutlicht reagiert werden. Foto: /Simon Granville

Auf dem Ludwigsburger Akademiehof gibt es an lauen Wochenenden immer wieder Krawall. Jetzt kommt auf dem beliebten Feier-Treffpunkt Flutlicht zum Einsatz. Allerdings nur, wenn bei nächtlichen Partys die Stimmungslage zu kippen droht.









Empörte Aufschreie gellen aus der Menge, als am Dienstagabend um kurz von halb zehn Uhr der Akademiehof von einer Sekunde zur anderen in seiner ganzen Pracht erstrahlt. Wer in Grüppchen auf den Holzplanken unter den adrett gestutzten Baumreihen sitzt, wer auf den zentralen Steinstufen feiert: Plötzlich ist das bis ins Detail zu sehen. Und genau das ist das Ziel des Beleuchtungskonzepts für den Platz: Wenn feiernde Menschen über die Stränge schlagen, wenn womöglich wieder Flaschen fliegen, Messer gezückt oder Polizisten angegriffen werden – dann soll der Platz sehr schnell sehr hell werden.