Sicherheit in Esslingen: Tipps von Fachleuten gegen Enkeltricks, Einbrecher und Ertrinken

Aktionen, Action und Attraktionen: Beim Festival rund um Sicherheit und Prävention in Esslingen wurde viel geboten. Es gab jede Menge Aufklärung rund um die Themen.
Pinkfarbenes Kleid, opulente Perücke, auffallende Schminke – beim Sicherheitstag fiel Veronica Mont Royal mit Sicherheit auf. Das ist auch gewollt. Die Esslinger Drag Queen will ihre starke persönliche Präsenz für das Vermitteln einer Botschaft nutzen: „Alle Menschen sind gleich.“ Doch auch die anderen Teilnehmenden am Esslinger Festival rund um Sicherheit und Prävention auf dem Rathausplatz, dem Marktplatz, dem Hafenmarkt sowie in der Ritterstraße hatten am Samstag Botschaften zu vermitteln.