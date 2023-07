1 Die Hitze lockt: Das Inselbad in Untertürkheim ist mit Tausenden Besuchern ein Besuchermagnet (Archivbild 2022). Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Sechs Zwischenfälle allein am vergangenen Wochenende: Stuttgart-Ost, Esslingen, Kirchheim unter Teck, Lenningen, Fellbach, Leonberg. Es geht um sexuelle Übergriffe, um Bedrohungen, Körperverletzungen. Die Polizei verzeichnet neun betroffene Badegäste, vom Kleinkindalter bis 53 Jahre alt. Und dann entbrennt in Berlin die Debatte über die Sicherheit in Freibädern – die Bundesinnenministerin Nancy Faeser fordert gar mehr Polizei in den Bädern.