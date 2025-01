Sicherheit in Baden-Württemberg

1 Wenig überraschend: Nachts fühlen sich die Baden-Württemberger im öffentlichen Raum unsicher. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone (Symbolbild)

Immer wieder ist zu lesen und zu hören, dass sich die Menschen im Land nicht mehr sicher fühlen würden. Aber oft handelt es sich dabei um Momentaufnahmen oder Reaktionen nach schlimmen Ereignissen. Das für die Sicherheit der Menschen in Baden Württemberg zuständige Innenministerium wollte es nun genauer wissen und hat eine Studie in Auftrag gegeben. Die tatsächlichen Zahlen der Kriminalitätsbelastung kennt das Ministerium natürlich. Aber das subjektive Empfinden ist oft ein anderes – was auch die Studie belegt. Denn trotz seit Jahren sinkender Zahlen an Straftaten im Land fühlen sich viele doch nicht ganz so wohl – vor allem, wenn es dunkel wird und sie alleine unterwegs sind.