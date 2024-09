Sicherheit in Baden-Württemberg: Land bekommt ein Antiterror-Zentrum

1 Die Landesregierung reagiert auf die Sicherheitslage und ergänzt Maßnahmen im Bereich der Prävention und Migration. Foto: dpa/Marijan Murat (Symbolbild)

Kurzfristig einigt sich die Regierungskoalition auf ein 36-Millionen-Paket zur Sicherheit, das bereits beschlossene Maßnahmen ergänzt. Was ist dabei neu?











Die Landesregierung will die innere Sicherheit stärken. Als Reaktion auf den Mord an dem Polizisten Rouven Laur in Mannheim und den islamistischen Anschlag in Solingen präsentierten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) in Stuttgart ein Paket an bereits beschlossenen und neuen Maßnahmen. Zusätzlich zu rund 400 Millionen Euro, die bereits für Sicherheit in den Doppelhaushalt eingestellt waren, sollen pro Haushaltsjahr weitere 18 Millionen Euro in Migration und Sicherheit investiert werden. Insgesamt würde so rund eine halbe Milliarde Euro für die Themen ausgegeben werden, sagte Strobl.