Sicherheit im Straßenverkehr: Baustelle voraus - Ausbau von Frühwarnsystem läuft langsamer

1 Das C-ITS-Frühwarnsystem warnt Autofahrer per WLAN über kurzfristig eingerichtete Baustellen. (Archivbild) Foto: Christophe Gateau/dpa

Mit der C-ITS-Technik sollen Autofahrer früher vor Baustellen gewarnt werden. Derzeit rüstet die Autobahn-GmbH ihre mobilen Hinweistafeln entsprechend um. Eigentlich wollte sie schon weiter sein.











Link kopiert



Berlin - Die Autobahn-Gesellschaft kommt bei der Einrichtung eines speziellen Baustellen-Frühwarnsystems für Autofahrer langsamer voran als geplant. An diesem Mittwoch werde der 1.000. entsprechend umgerüstete Baustellenwarner an die Autobahnmeisterei Erkner in Berlin übergeben, teilte die GmbH mit. Bis Ende Juni sollen insgesamt 1.200 fahrbare Absperrtafeln mit der C-ITS genannten Technik ausgestattet sein.