Sicherheit im Land: Einstellungsoffensive bei der Polizei und Realität

Baden-Württemberg bekommt deutlich langsamer mehr Polizisten auf die Straße, als die politischen Reden seit zehn Jahren Glauben machen wollen.
Seit 2016 spricht Innenminister Thomas Strobl von der „größten Einstellungsoffensive in der Geschichte der Polizei“. Der Christdemokrat verwendete diese Formulierung wiederholt und stellt gerne seine Personalpolitik als sicherheitspolitischen Kraftakt dar: Er gewann nach eigenen Angaben in den vergangenen zehn Jahren mehr als 14 000 junge Menschen für eine Ausbildung bei der Landespolizei; betonte mehrfach, man bringe „wieder mehr Polizistinnen und Polizisten ins Land als durch Pensionierungen abgehen“.