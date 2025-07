Sicherheit für Radfahrer: Rasche Verbesserungen für Radfahrer angemahnt

1 An diesem Kreisverkehr sind schon einige Unfälle passiert. Foto:

Die Liste Engagierter Bürger/Demokratie in Bewegung drückt aufs Tempo. Sie will Verbesserungen für Radfahrer am Kreisverkehr Rohrer-, Stuttgarter- und Bahnhofstraße.











Die Umsetzung des Radverkehrsprogramms in Leinfelden-Echterdingen kommt nur schleppend voran, was viele Radler aufregt. Eine der Ideen, die länger als geplant dauern könnten, ist die Umgestaltung des Kreisverkehrs an der Rohrer-, Stuttgarter und Bahnhofstraße in Leinfelden. Die Liste Engagierter Bürger/Demokratie in Bewegung drückt nun aber aufs Tempo. Die Fraktion beantragt, dass über die Umgestaltung für mehr Radfahrersicherheit zeitnah entschieden wird. „Wir halten die Durchführung der Maßnahmen, die für mehr Sicherheit sorgen, für unumgänglich“, so die Fraktion.