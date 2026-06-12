Sicherheit: Deutsches Heer will schnell mehr Drohnen einsetzen

Die Panzerbrigade 45 trainiert in Litauen das Zusammenspiel von Panzern und Drohnen. Warum das Heer auf mehr Integration unbemannter Systeme setzt, erklärt Generalleutnant Freuding.
Pabrade - Das deutsche Heer will schnell mehr Drohnen und unbemannte Waffensysteme einsetzen. Für die Landstreitkräfte der Bundeswehr habe das Zusammenspiel von Panzertruppen und Einheiten, die Drohnen steuern, "höchste Bedeutung", sagte der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, beim Besuch der Militärübung "Freedom Shield 2026" in Litauen.