Sicherheit: Bund plant schärfere Regeln gegen illegale Drohnenflüge

1 Zuletzt machten illegale Drohnenüberflüge etwa in Skandinavien häufiger Schlagzeilen - der Bund will nun die Rechtslage verschärfen. (Symbolbild) Foto: Marcus Golejewski/dpa

Die Bundesregierung plant schärfere Regeln im Kampf gegen Spionage und Sabotage durch illegale Drohnen. Unter anderem sind neue Befugnisse für die Bundeswehr im Gespräch.











Berlin - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will angesichts der Bedrohung durch illegale Drohnenüberflüge die Befugnisse der Bundeswehr ausweiten. "Ich will im Luftsicherheitsgesetz festschreiben, dass die Bundeswehr der Polizei im Inneren Amtshilfe leisten darf – gerade bei Drohnenabwehr-Einsätzen", sagte der CSU-Politiker der "Rheinischen Post". Sein Ziel sei, ein deutsches Drohnen-Kompetenzzentrum aufzubauen, in dem Bund, Länder und Bundeswehr vernetzt sind.