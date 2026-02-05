Hightech für mehr Sicherheit: Beim Leonberger Pferdemarkt kommen auch die Drohnen des Bevölkerungsschutzes zum Einsatz. Was genau überwachen die Hightech-Fluggeräte?
Seit einigen Jahren gehören sie fest zum Bild am Pferdemarkt-Dienstag in Leonberg: Drohnen, die vor allem während des Umzugs entlang der Strecke zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um 08/15-Fluggeräte, die Privatleute zum Beispiel für tolle Luftbilder verwenden. Nein, es sind Hightech-Drohnen mit vielen unterschiedlichen Funktionen. Zunächst kamen sie aus dem Fundus der Polizei. Nun werden zum zweiten Mal die Drohnen des Leonberger Bevölkerungsschutzes beim Pferdemarkt in die Luft gehen.