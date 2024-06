1 Unter anderem für den Hauptbahnhof in Stuttgart gilt das Verbot „gefährlicher Gegenstände“. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

An drei Stuttgarter Bahnhöfen, aber auch in Karlsruhe und Mannheim gelten wegen der EM seit Mittwochmorgen verschärfte Sicherheitsvorschriften. Eine Allgemeinverfügung verbietet „gefährliche Gegenstände“.











Die Bundespolizei hat am Mittwochvormittag bekannt gegeben, dass sie eine Allgemeinverfügung für mehrere Bahnhöfe in Stuttgart und im Land erlässt und damit die Sicherheitsvorgaben verschärft. Die Regelung gilt rückwirkend seit Mittwochmorgen bis zum 15 Juli, also einen Tag nach Ende der Fußball-EM. Betroffen sind der Stuttgarter Hauptbahnhof, die Bahnhöfe Bad Cannstatt und Neckarpark sowie die Hauptbahnhöfe in Karlsruhe und Mannheim. Dort ist das „Mitführen gefährlicher Gegenstände“ in diesem Zeitraum komplett verboten. Das gilt für alle Fern- und S-Bahnsteige dort, für die Gebäude und angrenzende Personentunnel.