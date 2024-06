1 Wer auf den Schlossplatz will, wird von Mitarbeitenden einer Sicherheitsfirma abgesucht. Foto:

Wer zum Rudelgucken auf dem Stuttgarter Schlossplatz will, wird am Eingang genau durchsucht. Die Sicherheitsleute wollen gefährliche Gegenstände aufspüren – und werden fündig.











Als „strenger als am Flughafen“ wurden die Einlasskontrollen am Schlossplatz zur sogenannten Fanzone mit den Großleinwänden schon von Besuchern bezeichnet. Und sie sind erfolgreich, lobte der Jörg Klopfer, der Sprecher von in.Stuttgart sie dieser Tage genannt. Nicht viele Messer und andere gefährliche Gegenstände seien – gemessen an den Menschenmassen – gefunden worden, aber sie würden gefunden.