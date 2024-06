1 Über der Fanzone dürfen keine Drohnen fliegen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Freitag fliegen verbotene Flugobjekte über dem Schlossplatz und der Königstraße. Die Polizei greift ein und fängt die Drohnen ab.











Link kopiert



Zwei kurze Momente der Aufregung hat es am Freitagabend gegeben: Über dem friedlichen Fest in der Fanzone entdeckte die Polizei zwei Drohnen am Himmel über dem Schlossplatz und der Königstraße. Die durften dort nicht sein. Zum eine ist grundsätzlich das Fliegen über Menschenmengen verboten, zum anderen gilt auch ein Flugverbot über der Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Die Polizei konnte jedoch Entwarnung geben: Die Personen, die die Drohnen gestartet hatten, hatten offenbar nichts Böses im Sinn. Laut der Polizei hatten sie ihre Flugobjekte „sorglos“ gestartet und sich vorab nicht richtig über die Rechtslage informiert.