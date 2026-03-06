Sicherheit am Wahlsonntag: So will die Polizei für einen störungsfreien Verlauf sorgen

Vor allem der Objektschutz steht am Wahlsonntag auf der Agenda der Stuttgarter Polizei. Dass die Emotionen teilweise hochkochen, belegt ein Zwischenfall kurz vor der Wahl.
Die zahlreichen Poller in Reih und Glied in der Innenstadt – etwa rund ums neue Schloss, wo ein temporäres Medienzentrum steht – lassen es ahnen: So eine Landtagswahl muss gut abgesichert werden. Denn schließlich gehen Politikerinnen und Politiker aus Stadt, Land und Bund im Landtag und im Rathaus ein und aus und eilen von Kamera zu Kamera. Je nach Ergebnis könnte der Sonntagabend auch emotional aufgeladen sein. Schutz muss also sein.