Sicherer Ort Wasenboje: Die CDU und die Frauen – das wird keine Liebesgeschichte mehr

Erst Eva, jetzt die Wasenboje. Die CDU sollte dringend in sich gehen und darüber nachdenken, welch vorgestriges Bild sie abgibt, meint Redakteur Frank Rothfuß.
Eva, rehbraune Augen, braunes Haar, 16 Jahr’. So muss eine Frau aussehen, die die Fürsorge der CDU bekommt. Alle anderen, die haben leider Pech gehabt. Eine Hand am Hintern, unverschämt angemacht, K.-o.-Tropfen im Getränk, schreib’ es halt in die App. So darf man den Antrag der CDU-Fraktion im Gemeinderat verstehen, die die Wasenboje gerne abschaffen möchte. Jenen sicheren Ort beim Frühlingsfest und Volksfest, an dem Frauen und Mädchen Hilfe und auch Ruhe finden. Die CDU will prüfen lassen, „ob digitale Lösungen“ bestehende Angebote ersetzen könnten.