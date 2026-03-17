Sicherer Ort Wasenboje: Die CDU und die Frauen – das wird keine Liebesgeschichte mehr

Erst Eva, jetzt die Wasenboje. Die CDU sollte dringend in sich gehen und darüber nachdenken, welch vorgestriges Bild sie abgibt, meint Redakteur Frank Rothfuß.

Eva, rehbraune Augen, braunes Haar, 16 Jahr’. So muss eine Frau aussehen, die die Fürsorge der CDU bekommt. Alle anderen, die haben leider Pech gehabt. Eine Hand am Hintern, unverschämt angemacht, K.-o.-Tropfen im Getränk, schreib’ es halt in die App. So darf man den Antrag der CDU-Fraktion im Gemeinderat verstehen, die die Wasenboje gerne abschaffen möchte. Jenen sicheren Ort beim Frühlingsfest und Volksfest, an dem Frauen und Mädchen Hilfe und auch Ruhe finden. Die CDU will prüfen lassen, „ob digitale Lösungen“ bestehende Angebote ersetzen könnten.

Können sie nicht. Darüber sind sich alle einig. Polizei, DRK und auch der Stadt als Veranstalterin ist klar, dass es im Jahre 2026 dieses Angebot braucht – und eine App eine sinnvolle Ergänzung sein kann. Und kein Ersatz. Warum dann also dieser Vorstoß?

Wenn man es gut meint mit der CDU, könnte man dies mit Revanchegelüsten erklären, weil man die Niederlage im Kampf um die Platzgebühren für die Festwirte nicht verkraftet hat und jetzt der Mehrheit um jeden Preis an die Schienbeine tritt. Doch zeigt sich da viel eher ein tief sitzendes Problem. Innenminister Thomas Strobl hat bei Markus Lanz im ZDF beklagt, dass trotz aller Bemühungen zu wenig Frauen die CDU wählen, und sich zu wenige Frauen bei der CDU engagieren. Um dann wortreich und ausufernd ins Lamento über die angebliche Schmutzkampagne gegen Ministerpräsident in spe Manuel Hagel zu verfallen.

Embed code

Das öffentlich im Regionalfernsehen geführte Interview zu zeigen und zu teilen ist also skandalös, nicht das schwitzige Schmachten von Hagel. Dieser Geist schwebt auch über dem Antrag der CDU-Fraktion. Wir entscheiden, wann sich Frauen belästigt und bedrängt fühlen und Hilfe suchen dürfen. Wir entscheiden, was Frauen wünschen und brauchen – und was nicht. So ein Weltbild kann man pflegen. Erstaunlich ist nur, wenn man sich dann wundert, dass Frauen einen nicht wählen.