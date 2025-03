Laut den Gerichtsdokumenten, die am Mittwoch, 19. März, eingereicht wurden, hat sich die australische Sängerin Sia (49) einen Tag zuvor von ihrem Ehemann Daniel Bernad getrennt. Dem US-amerikanischen Magazin "People" sollen die Dokumente vorliegen, in denen "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für die Trennung angegeben worden sei.

Die Unterlagen enthüllten auch, dass die "Titanium"-Interpretin vor rund einem Jahr ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Noch-Ehemann in aller Stille willkommen hieß. Laut den Gerichtsdokumenten heißt das dritte Kind der Sängerin Somersault Wonder und wurde am 27. März 2024 geboren.

Für das Baby beantragt die Australierin das rechtliche und physische Sorgerecht, sei aber offen für ein Besuchsrecht des Vaters. Allerdings bittet sie angeblich das Gericht, ihrem Ex keinen Ehegattenunterhalt zu gewähren.

Ihre erste Ehe endete auch nach zwei Jahren

Im Mai 2023 heiratete das Paar in einer intimen Zeremonie bei Kerzenlicht in der Villa Olivetta von Domenico Dolce (66) und Stefano Gabbana (62) im italienischen Portofino. Nur sechs Gäste waren damals geladen. Davor war die Stimmkünstlerin mit Filmregisseur Erik Anders Lang zweieinhalb Jahre verheiratet. Im August 2014 ehelichte sie ihn in ihrem Haus in Kalifornien, zwei Monate nach ihrer Verlobung. Ihre Ehe blieb trotz ihrer Bemühungen kinderlos und Sia sprach öffentlich über ihre Unfruchtbarkeit.

Vor ihrer zweiten Hochzeit wurde Sia im Jahr 2019 Mutter für zwei Jungs im Teenageralter. Zu dieser Zeit waren beide 18 Jahre alt. Der HBO-Dokumentarfilm "Foster" aus dem Jahr 2016, der sich mit dem Pflegeheim-System befasst, veranlasste Sia, selbst aktiv zu werden, erzählte sie 2020 der amerikanischen "Instyle". Drei Jahre später fand Sia den Jungen aus der Doku, und beschloss, ihn zu adoptieren. Als er sie fragte, ob sein "Cousin Che" aus seiner Wohngruppe auch zu ihnen ziehen könne, stimmte die Sängerin zu.