Eine 24-Jährige ist am Donnerstag auf der Halloween-Party im SI-Centrum, als sie im Foyer von einem Unbekannten sexuell belästigt wird. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekannter, verkleideter Täter hat in der Nacht zum Freitag auf der Halloween-Party im SI-Centrum in der Plieninger Straße in Stuttgart-Möhringen eine 24 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.