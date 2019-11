SI-Centrum in Stuttgart

17 Die Halloween-Party im SI-Centrum lockte am Donnerstag zahlreiche Besucher an. Foto: Daniel Boosz/www.7aktuell.de

Am Donnerstag herrschte bei der Halloween-Party im SI-Centrum in Stuttgart wieder Gruselstimmung. Wir haben die Bilder des Abends!

Stuttgart - Kunstblut, Kontaktlinsen und düstere Verkleidungen waren am Donnerstag bei der Halloween-Party im SI-Centrum in Stuttgart gefragt. Vampire, Mumien, Bräute und Co. waren dem Ruf der Veranstalter gefolgt. Die Nachfrage nach Karten war groß, bereits im Vorfeld war die Party ausverkauft. Für die musikalische Untermalung sorgten DJ Sandy, DJ TimMo und DJ Tomazz.

Nicht nur im SI-Centrum waren schaurig Kostümierte unterwegs. Auch der Europapark in Rust hatte ein aufwendiges Programm geboten, in Stuttgart lockte unter anderem der Club Kowalski und in Ludwigsburg hatte die Rockfabrik geladen.

