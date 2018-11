SI-Centrum in Stuttgart Ausverkaufte Halloween-Party weckt Untote und Geister

Von bpu 01. November 2018 - 08:47 Uhr

Bei der Halloween-Party im SI-Centrum in Stuttgart wimmelte es von blutrünstigen Partygästen. Dabei war das längst nicht die einzige Location, die zur Grusel-Party eingeladen hatte.





Stuttgart-Möhringen - Zu Halloween gibt es in Stuttgart viele schaurig-schönen Gelegenheiten, sich zu verkleiden. Eine der großen Grusel-Feten ist die jährliche Halloween-Party im SI Centrum in Stuttgart-Möhringen, die bereits im Vorfeld ausverkauft war.

Diejenigen, die eine Karte ergattern konnten, warfen sich am Mittwochabend in Schale und präsentierten sich auf der Tanzfläche als Untote und Blutrünstige.

Neben der Fete im SI-Centrum wurde auch im Killesberg Park, am Neckarufer und in der Stuttgarter Innenstadt gefeiert. Der Perkins Park verwandelte sich pünktlich zu Halloween in eine Geistervilla, in den neu eröffneten Wagenhallen fand die „Dia de los Muertos“-Party statt und im Goldmark’s gaben zwei Live-Bands düsteren Rock 'n' Roll zum Besten.

